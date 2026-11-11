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11.11.2026 06:31:29
Nihon Parkerizing stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Nihon Parkerizing hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS belief sich auf 23,97 JPY gegenüber 25,77 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nihon Parkerizing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 34,79 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 32,86 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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