NIHON PLAST hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

NIHON PLAST gab am 12.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 22,24 JPY, nach 25,33 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,40 Prozent auf 28,44 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 29,75 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at