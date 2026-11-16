16.11.2026 06:31:29

NIHON PLAST hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

NIHON PLAST präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 27,51 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NIHON PLAST 31,63 JPY je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat NIHON PLAST mit einem Umsatz von insgesamt 30,45 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,85 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 13,42 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

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