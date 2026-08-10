NIHON PLAST stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

NIHON PLAST hat am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 8,21 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 27,48 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 29,66 Milliarden JPY – ein Plus von 1,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIHON PLAST 29,29 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at