Nihon Seikan Kk gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Nihon Seikan Kk hat am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 24,93 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Nihon Seikan Kk -86,980 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,18 Prozent auf 2,96 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,61 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at