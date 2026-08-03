Nihon Seikan Kk öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nihon Seikan Kk hat am 31.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 8,18 JPY. Im Vorjahresviertel waren -40,250 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nihon Seikan Kk im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,17 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2,84 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at