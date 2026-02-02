|
Nihon Seikan Kk stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Nihon Seikan Kk hat am 30.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 42,89 JPY gegenüber -568,240 JPY im Vorjahresquartal verkündet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,01 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2,79 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
