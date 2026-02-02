Nihon Seikan Kk stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nihon Seikan Kk hat am 30.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 42,89 JPY gegenüber -568,240 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,01 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2,79 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at