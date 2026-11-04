Nihon Seikan Kk vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Nihon Seikan Kk hat am 02.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -49,18 JPY. Ein Jahr zuvor waren 24,93 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,79 Prozent auf 2,64 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,96 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at