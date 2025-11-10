Nihon Seiko: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nihon Seiko gab am 07.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 544,77 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Nihon Seiko 135,63 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 10,05 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 67,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,99 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at