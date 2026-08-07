Nihon Seiko: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Nihon Seiko veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 36,49 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nihon Seiko ein EPS von 200,96 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nihon Seiko in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,97 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,39 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 10,79 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at