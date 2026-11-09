Nihon Seiko hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Nihon Seiko hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 37,15 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 136,19 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Nihon Seiko mit einem Umsatz von insgesamt 8,64 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 13,97 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at