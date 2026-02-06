|
06.02.2026 06:31:28
Nihon Seiko öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Nihon Seiko hat am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 413,13 JPY, nach 238,26 JPY im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite hat Nihon Seiko im vergangenen Quartal 10,65 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 64,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nihon Seiko 6,47 Milliarden JPY umsetzen können.
