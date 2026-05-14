14.05.2026 06:31:29

Nihon Seiko öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nihon Seiko hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 10,29 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 129,59 JPY erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,38 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 7,85 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 430,14 JPY, nach 251,00 JPY im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 40,87 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 62,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Nihon Seiko einen Umsatz von 25,18 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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