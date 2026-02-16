|
16.02.2026 06:31:31
Nihon Seima: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Nihon Seima hat am 13.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,61 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 10,43 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 632,5 Millionen JPY, gegenüber 1,09 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 41,72 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
