Nihon Seima hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Nihon Seima äußerte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 2,40 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,15 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 41,81 Prozent zurück. Hier wurden 673,5 Millionen JPY gegenüber 1,16 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at