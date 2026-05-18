Nihon Seimitsu: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nihon Seimitsu hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,17 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -9,090 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,79 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,19 Milliarden JPY ausgewiesen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 15,82 JPY gegenüber -0,910 JPY im Vorjahr.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 7,90 Milliarden JPY, während im Vorjahr 7,16 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at