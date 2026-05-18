18.05.2026 06:31:29

Nihon Seimitsu: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nihon Seimitsu hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,17 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -9,090 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,79 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,19 Milliarden JPY ausgewiesen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 15,82 JPY gegenüber -0,910 JPY im Vorjahr.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 7,90 Milliarden JPY, während im Vorjahr 7,16 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 20
17.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 20: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.05.26 KW 20: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.05.26 KW 20: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX legt zu -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt pendelt um die Nulllinie. Der deutsche Leitindex bewegt sich aufwärts. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenstart schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen