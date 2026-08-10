Nihon Seimitsu stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nihon Seimitsu hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Nihon Seimitsu hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 9,70 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,990 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 2,53 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,78 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at