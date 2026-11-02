NIHON SHOKUHIN KAKO: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

NIHON SHOKUHIN KAKO hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 104,24 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 128,25 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 16,10 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 2,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,52 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at