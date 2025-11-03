NIHON SHOKUHIN KAKO: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

NIHON SHOKUHIN KAKO hat am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 128,25 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 154,20 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat NIHON SHOKUHIN KAKO mit einem Umsatz von insgesamt 16,52 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,56 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,27 Prozent verringert.

