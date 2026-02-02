NIHON SHOKUHIN KAKO vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

NIHON SHOKUHIN KAKO hat am 30.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -47,81 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NIHON SHOKUHIN KAKO ein EPS von 11,12 JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 14,44 Milliarden JPY – eine Minderung von 2,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 14,86 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at