NIHON SHOKUHIN KAKO vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

NIHON SHOKUHIN KAKO ließ sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NIHON SHOKUHIN KAKO die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 151,68 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NIHON SHOKUHIN KAKO noch ein Gewinn pro Aktie von 129,09 JPY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat NIHON SHOKUHIN KAKO mit einem Umsatz von insgesamt 17,58 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,19 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,25 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at