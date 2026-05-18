Nihon Suido Consultants hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Nihon Suido Consultants stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 72,05 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nihon Suido Consultants 77,68 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,41 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,13 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at