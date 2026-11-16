Nihon Suido Consultants legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nihon Suido Consultants hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 10,66 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nihon Suido Consultants -1,220 JPY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,05 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nihon Suido Consultants einen Umsatz von 4,63 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at