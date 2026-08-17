Nihon Suido Consultants stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nihon Suido Consultants lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,03 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 34,17 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 5,33 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 15,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nihon Suido Consultants 6,28 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at