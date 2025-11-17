Nihon Suido Consultants: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Nihon Suido Consultants hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,22 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,09 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,52 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,63 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,65 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at