Nihon Tokushu Toryo: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Nihon Tokushu Toryo hat am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 71,42 JPY gegenüber 54,94 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Nihon Tokushu Toryo im vergangenen Quartal 15,77 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nihon Tokushu Toryo 16,80 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at