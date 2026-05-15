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15.05.2026 06:31:29
NIHON TRIM hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
NIHON TRIM veröffentlichte am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 63,29 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 49,39 JPY je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,81 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NIHON TRIM einen Umsatz von 5,50 Milliarden JPY eingefahren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 269,58 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte NIHON TRIM ein EPS von 292,41 JPY je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 7,55 Prozent auf 24,16 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 22,46 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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