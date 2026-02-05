Nihon Unisys präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nihon Unisys präsentierte am 04.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 71,32 JPY. Im letzten Jahr hatte Nihon Unisys einen Gewinn von 57,86 JPY je Aktie eingefahren.

Nihon Unisys hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 101,71 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 93,23 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at