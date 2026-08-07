Nihon Unisys stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nihon Unisys lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 46,42 JPY, nach 59,42 JPY im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Nihon Unisys 91,46 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 96,84 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at