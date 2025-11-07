Nihon Unisys veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Nihon Unisys gab am 05.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 97,18 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 69,59 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,86 Prozent auf 108,29 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 97,68 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at