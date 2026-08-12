Nihon Yamamura Glass stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nihon Yamamura Glass hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 159,38 JPY, nach 160,63 JPY im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nihon Yamamura Glass in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 18,21 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 18,62 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at