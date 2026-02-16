Nihon Yamamura Glass stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nihon Yamamura Glass hat am 13.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 115,04 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nihon Yamamura Glass noch ein Gewinn pro Aktie von 65,30 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 18,25 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 7,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19,83 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at