18.05.2026 06:31:29

Nihon Yamamura Glass veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Nihon Yamamura Glass hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 53,59 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,580 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17,27 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nihon Yamamura Glass einen Umsatz von 15,76 Milliarden JPY eingefahren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 319,88 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 271,54 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,56 Prozent auf 72,19 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 73,34 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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