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16.11.2026 06:31:29
Nihon Yamamura Glass veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Nihon Yamamura Glass präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 57,05 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 97,80 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,49 Prozent auf 17,77 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,04 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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