NIHONWASOU: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

NIHONWASOU hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -7,56 JPY. Ein Jahr zuvor waren -5,770 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,06 Prozent auf 967,3 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel hatte NIHONWASOU 977,7 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at