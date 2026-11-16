NIHONWASOU präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

NIHONWASOU stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 24,30 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 5,19 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,26 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,12 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at