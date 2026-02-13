Niigata Kotsu: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Niigata Kotsu präsentierte am 12.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 76,78 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 84,45 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 5,15 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 2,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,25 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

