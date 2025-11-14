Niigata Kotsu hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Niigata Kotsu gab am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 107,54 JPY, nach 105,49 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,35 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,18 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at