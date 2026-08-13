Niigata Kotsu mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Niigata Kotsu hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Niigata Kotsu hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 85,01 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 57,81 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,22 Milliarden JPY – ein Plus von 5,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Niigata Kotsu 4,94 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at