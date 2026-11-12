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12.11.2026 06:31:28
Niigata Kotsu präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Niigata Kotsu stellte am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es stand ein EPS von 109,84 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Niigata Kotsu noch ein Gewinn pro Aktie von 107,54 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,35 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,64 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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