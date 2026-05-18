18.05.2026 06:31:29

Niigata Kotsu zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Niigata Kotsu hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 57,01 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Niigata Kotsu ein EPS von 45,11 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Niigata Kotsu im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,89 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 4,83 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 299,14 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Niigata Kotsu ein Gewinn pro Aktie von 282,98 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Niigata Kotsu 20,33 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,67 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 20,00 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 20
17.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 20: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.05.26 KW 20: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.05.26 KW 20: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Markt verbucht am Montag Verluste. Der deutsche Leitindex bewegt sich seitwärts. Die Börsen in Asien zeigen sich zum Wochenstart schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen