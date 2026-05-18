Niigata Kotsu zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Niigata Kotsu hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 57,01 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Niigata Kotsu ein EPS von 45,11 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Niigata Kotsu im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,89 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 4,83 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 299,14 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Niigata Kotsu ein Gewinn pro Aktie von 282,98 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Niigata Kotsu 20,33 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,67 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 20,00 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at