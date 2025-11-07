NIIT Learning Systems hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

NIIT Learning Systems lud am 05.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 3,43 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NIIT Learning Systems 4,20 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,97 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,76 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at