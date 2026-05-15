NIIT Learning Systems präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

NIIT Learning Systems hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 5,61 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NIIT Learning Systems 3,58 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,23 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,25 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 4,30 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 18,09 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 16,75 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 19,52 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte NIIT Learning Systems einen Umsatz von 16,53 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at