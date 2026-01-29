NIIT Learning Systems verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NIIT Learning Systems hat am 28.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

NIIT Learning Systems hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,42 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,54 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 5,00 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 19,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,19 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at