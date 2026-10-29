NIIT legte Quartalsergebnis vor

NIIT hat am 27.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,16 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,100 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,41 Prozent auf 982,2 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,05 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at