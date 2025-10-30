NIIT stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NIIT präsentierte in der am 28.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,10 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,880 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat NIIT im vergangenen Quartal 1,05 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NIIT 907,1 Millionen INR umsetzen können.

