NIIT vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

NIIT hat am 30.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0,29 INR. Im letzten Jahr hatte NIIT einen Gewinn von 0,990 INR je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,01 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NIIT einen Umsatz von 981,1 Millionen INR eingefahren.

