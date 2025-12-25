|
Niitaka: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Niitaka hat am 24.12.2025 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Niitaka hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 83,32 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 52,79 JPY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,96 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,13 Milliarden JPY ausgewiesen.
