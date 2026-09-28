Niitaka öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Niitaka hat am 25.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 71,00 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 70,99 JPY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Niitaka in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,33 Milliarden JPY im Vergleich zu 6,01 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at