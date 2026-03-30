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30.03.2026 06:31:29
Niitaka stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Niitaka hat am 27.03.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS lag bei 65,30 JPY. Im letzten Jahr hatte Niitaka einen Gewinn von 150,65 JPY je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Niitaka in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,52 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,03 Milliarden JPY im Vergleich zu 6,06 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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